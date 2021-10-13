В социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлена опустившаяся к земле пшеница. Автор снимков заявил, что обнаружил целое поле зерновой культуры в Промышленновском районе области.

‒ Скоро снег ляжет на урожай, почему его не собирают? ‒ возмутился кузбассовец.

Ситуацию прокомментировала администрация Промышленновского округа. Власти сообщили, что на данной территории еще не завершилась уборка урожая.

‒ На данный момент убрано 85% зерновых культур. В силу погодных условий уборочная кампания затянулась, ‒ рассказали представители администрации.

Планируется, что сбор урожая завершится до 25 октября.