"Гектары неубранной пшеницы": кузбассовец возмутился оставленным урожаем

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Фото:  

Житель Кемеровской области заявил об обнаружении неубранного зерна.

В социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлена опустившаяся к земле пшеница. Автор снимков заявил, что обнаружил целое поле зерновой культуры в Промышленновском районе области.

‒ Скоро снег ляжет на урожай, почему его не собирают? ‒ возмутился кузбассовец.

Ситуацию прокомментировала администрация Промышленновского округа. Власти сообщили, что на данной территории еще не завершилась уборка урожая.

‒ На данный момент убрано 85% зерновых культур. В силу погодных условий уборочная кампания затянулась, ‒ рассказали представители администрации.

Планируется, что сбор урожая завершится до 25 октября.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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