Где в Кемерове создают онлайн-вселенные

Восстание машин, звездные войны, зомби-апокалипсис – все это началось вчера за каких-то пару часов до окончания рабочего дня. Виной тому – программист, который прокачал искусственный интеллект до нереальных значений. Каждый уголок офисного здания теперь контролирует IT-разум. У самого айтишника есть время до утра, чтобы остановить восстание машин.

Но не успевает он ввести исходные данные, как за стенами его кабинета разворачиваются зомби-апокалипсис и масштабные битвы. Думаете, нереально? Для команды Кафедры Goodline – вполне. Будничная реальность. С оговоркой "онлайн".