Где в Кемерове создают онлайн-вселенные

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Восстание машин, звездные войны, зомби-апокалипсис – все это началось вчера за каких-то пару часов до окончания рабочего дня. Виной тому – программист, который прокачал искусственный интеллект до нереальных значений. Каждый уголок офисного здания теперь контролирует IT-разум. У самого айтишника есть время до утра, чтобы остановить восстание машин.

Но не успевает он ввести исходные данные, как за стенами его кабинета разворачиваются зомби-апокалипсис и масштабные битвы. Думаете, нереально? Для команды Кафедры Goodline – вполне. Будничная реальность. С оговоркой "онлайн".

Студенты курса "Основы разработки видеоигр" создают целые Вселенные со своим пространством, атмосферой, героями. И вчера Кафедра погрузилась в мир цифровых квестов. В промежуточный демо-день студенты показали свои наработки, а преподаватели и приглашенные эксперты дали обратную связь. Полезные ссылки и идеи сыпались в чат прямо по ходу трансляции.


Девушки-кураторы посетовали, что герой, уплетающий на своем пути сотни плюшек, не увеличивается в размерах, и во имя справедливости предложили по ходу игры менять "эсэчку" на "эмочку". Девичья предлетняя зависть? И все же преподаватели тут же отреагировали и пообещали помочь с уплотнением персонажа.


Но реально ли создавать свою онлайн-реальность школьнику или студенту шахтостроительного факультета, далекому от программирования? Вполне.



Кто-то из потока впервые попробовал себя в гейм-дизайне, потому что с детства увлечен компьютерными играми. Кто-то пошел по следам родителей, чья работа связана с IT. Кто-то вдохновился собственным опытом гейм-разработки и вместе с командой Кафедры Goodline начал осваивать платформу Unity.


За 7 недель каждый из студентов показал достойный результат: 2d rogue-lite в сеттинге средневековья, 2d космический шутер для мобильных устройств с несколькими уровнями прохождения, 2d – платформер в сеттинге постапокалипсиса, площадка для обучения аэрохоккею, квест-игра с восстанием искусственного интеллекта. Звучит круто и непонятно. Но ты можешь также.


Хочешь стать гейм-программистом? Тебе на курс "Основы разработки видеоигр на Unity".

Да!
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