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"Где мой нож?": кузбассовец попал под суд за угрозы полицейскому

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В Кемеровской области суд вынес приговор мужчине, который применил насилие к представителю власти.

Инцидент произошел в конце ноября 2021 года в Мариинске. Местный житель, 29-летний мужчина, устроил скандал в доме своей бабушки. Пенсионерка спряталась от внука у соседей, которые вызвали правоохранителей. На место прибыл участковый с напарником. Силовики разговаривали с бабушкой горожанина, когда тот начал оскорблять представителей власти.

– В ходе своего противоправного поведения подсудимый нанес участковому уполномоченному полиции удар кулаком в лицо, крича: "Где мой нож? Дай, я его зарежу", – рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

На агрессивного горожанина надели наручники и задержали. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о применении насилия и угрозе применения насилия в отношении представителя власти при исполнении. С учетом всех обстоятельств, суд приговорил мариинца к сроку в полтора года условно с аналогичным испытательным сроком.


Кроме того, кузбассовца обязали возместить издержки в размере около 15 000 рублей, которые будут направлены на оплату труда защитника.

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