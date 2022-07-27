Газонокосильщик повредил оставленные в кемеровском дворе машины

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В столице Кузбасса газонокосильщик во время подравнивания травы повредил сразу несколько автомобилей, которые были припаркованы вблизи лужаек.

Кемеровские автомобилисты сообщили о повреждениях на своих машинах, которые появились после того, как специалисты подравняли газон. Автор публикации указал, что инцидент произошел на ФПК.

Почему нельзя повесить объявление о том что будут стричь газон? Пока стригли газон у 3х машин срабатывала сигнализация когда стригли в упор к машине, следует из текста поста во "ВКонтакте".

При этом в комментариях интернет-пользователи сказали, что подобная ситуация – это наука водителям, любящим оставлять транспортные средства во дворах. Некоторые предположили, что даже если бы висело объявление, то ни один из пострадавших все-равно бы не переставил свое авто.

Фото: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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