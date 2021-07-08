Газманов сравнил Кузбасс с Донбассом во время визита на 300-летие региона

После выступления с песней "Кузбасс" на мероприятии в рамках 300-летнего юбилея Кемеровской области российский певец поделился своими мыслями о сибирском городе с поклонниками в личном Instsgram-аккаунте.

– Эту песню я написал, когда Кузбасс еще носил название Кемеровская область. И я очень рад изменению в названии. Кузбасс – звучит мощно и гордо. Созвучно с Донбассом, – заявил Газманов.

При этом, со слов артиста, во время работы над текстом песни он вспоминал людей, которые на территории региона "добывали уголь, ставили заводы, собирали танки, воевали и отстояли страну".

Также он выразил мнение, что представителям СМИ необходимо чаще обращать внимание на перечисленных героев, чтобы они стали примером для современной молодежи, а "не Бузовы-Моргенштейны", чью жизнь активно освещают журналисты в новостях.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что известные артисты выступили перед гостями ледового дворца в Кемерове в день празднования 300-летия Кузбасса.