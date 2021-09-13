Инцидент произошел в понедельник, 13 сентября, на улице Кирова в Ленинске-Кузнецком. После получения сигнала о горящем автомобиле на место выехали девять пожарных на двух автоцистернах.

— На момент прибытия огнеборцев автомобиль "ГАЗель" был полностью охвачен огнем, — рассказали Avoka.do в ГУ МЧС по Кузбассу.

В результате пожара в машине обгорел моторный отсек, тент и содержимое груза. По предварительным данным, никто не пострадал.

Очевидцы поделились в Сети кадрами с места происшествия. Судя по ним, у грузовика с прицепом сначала воспламенилась передняя часть, а после огонь распространился на всю машину.

— До приезда пожарного расчета прогремел мощный взрыв, — говорится в публикации в соцсетях.

Причина случившегося устанавливается. В УГИБДД Кузбасса сообщили Avoka.do, что сообщений о перекрытии проезда не поступало.