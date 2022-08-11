Сегодня, 11 августа, кемеровчане сообщили, что на проспекте Молодежном произошла автоавария. По словам горожан, столкнулись две маршрутки. Однако, как уточнили журналисту AVOKADO в ОГИБДД по городу Кемерово, в ДТП участвовали три транспортных средства.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером в районе дома №3. Автомобиль "Газель" совершил самопроизвольный откат и врезался в два маршрутных такси "ПАЗ". По предварительной информации, пострадавших нет.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.