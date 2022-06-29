Ночью в среду, 29 июня, в 1:28 очевидцы сообщили в МЧС о горящей "ГАЗели" на автодороге Р-255 Юргинского муниципального округа. На место выехала одна автоцистерна с пятью пожарными.
– На момент прибытия "ГАЗель" горела открытым пламенем. В результате выгорел салон транспорта, двигатель, лакокрасочное покрытие кузова и колеса, – сказали AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.
Предварительная причина – неисправность электрооборудования транспортного средства. Огонь удалось потушить в 01:52. Обошлось без пострадавших.
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