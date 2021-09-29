Согласно данным очевидцев, инцидент произошел около здания МФЦ в Березовском, на женщину наехала "ГАЗель". Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, под автомобиль пострадавшая попала на тротуаре.

На месте работают сотрудники полиции, а также бригада скорой помощи.

В УГИБДД по Кузбассу журналисту AVOKADO подтвердили факт ДТП. В ведомстве отметили, что инцидент произошел сегодня в 15:00 в районе дома №17 по проспекту Ленина. Другие подробности произошедшего выясняются.