"ГАЗель" сбила женщину на тротуаре в кузбасском городе

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В одном из городов Кемеровской области произошло ДТП с участием пешехода и грузового автомобиля. Кадры с места событий появились в социальных сетях.

Согласно данным очевидцев, инцидент произошел около здания МФЦ в Березовском, на женщину наехала "ГАЗель". Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, под автомобиль пострадавшая попала на тротуаре.


На месте работают сотрудники полиции, а также бригада скорой помощи.


В УГИБДД по Кузбассу журналисту AVOKADO подтвердили факт ДТП. В ведомстве отметили, что инцидент произошел сегодня в 15:00 в районе дома №17 по проспекту Ленина. Другие подробности произошедшего выясняются.

Фото: ВКонтакте / Подслушано в Березовском | Кузбасс


ГИБДД Кузбасса предупреждает, что водителям, а также пешеходам следует оставаться внимательными при движении по проезжей части и за ее пределами во избежание опасных для жизни и здоровья ситуаций.

Да!
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