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"ГАЗель" и легковушка мощно столкнулись на трассе в Кузбассе

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В Кемеровской области произошло ДТП: "ГАЗель" влетела в легковую машину, от чего оба участника получили серьезный урон.

В социальной сети появилась информация, что рядом с поселком Ключи под Новокузнецком произошло серьезное ДТП с участием "ГАЗели" и легковушки. Судя по кадрам, в результате контакта оба авто получили мощный урон: у грузовика оказалась уничтожена кабина, а на машине заметны вмятины по всему кузову, передней части. На обочине стоят еще несколько автомобилей, но повреждений на них не видно.


Стоит отметить, что по всей проезжей части разлетелись помидоры. Предположительно, ими была загружена "ГАЗель". На месте работали сотрудники ГИБДД. Подробности выясняются.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что иномарка получила серьезный урон в одиночном ДТП на кузбасской автодороге.

Видео: ВКонтакте / ЧП | ДТП | Новокузнецк

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