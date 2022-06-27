Гарцующий пассажирский автобус изумил кемеровчан

Проделки "трюкача" за рулем кемеровского автобуса попали на видео. На съемке видно, что автомобилист решил проехаться на транспортном средстве в районе ТЦ "Я" используя только три колеса.

– Давно тебя не было в уличных гонках! – следует из подписи к публикации.

Причина, из-за чего водитель пассажирского транспорта решил провернуть экстремальный маневр, не известны. Однако в комментариях под публикацией интернет-пользователи высказали предположение, что автобус просто сломался.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что ехавшие в сторону кемеровского кладбища автобусы исчезли.