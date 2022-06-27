Гарцующий пассажирский автобус изумил кемеровчан

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Фото:  

Накануне в центре столицы Кузбасса местные жители наблюдали за пассажирским автобусом, который скакал по дороге на трех колесах.

Проделки "трюкача" за рулем кемеровского автобуса попали на видео. На съемке видно, что автомобилист решил проехаться на транспортном средстве в районе ТЦ "Я" используя только три колеса.

Давно тебя не было в уличных гонках! следует из подписи к публикации.

Причина, из-за чего водитель пассажирского транспорта решил провернуть экстремальный маневр, не известны. Однако в комментариях под публикацией интернет-пользователи высказали предположение, что автобус просто сломался.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что ехавшие в сторону кемеровского кладбища автобусы исчезли.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

Да!
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