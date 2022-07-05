Гарик Сукачев отправил микрофон в полет на фестивале в Новокузнецке

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Рок-музыкант Гарик Сукачев высказался о выступлении в южной столице Кузбасса.

Кадры с фестиваля в Новокузнецке появились в официальном Telegram-канале певца. В минувшую субботу, 2 июля, Гарик Сукачев выступил перед жителями южной столицы Кузбасса. Судя по опубликованным кадрам, во время фестиваля рок-музыкант пообщался с лидером "Ночных снайперов" Дианой Арбениной, исполнил свои хиты, а также метнул микрофон вверх. Затем Сукачев спустился к собравшейся на фестивале толпе и спел с одним из слушателей.

– Громко и от души похулиганили вчера на площади в Новокузнецке. Новокузнечане, спасибо за горячий прием! – высказался музыкант.

Напомним, ранее о своих впечатлениях о выступлении в южной столице Кузбасса рассказала Диана Арбенина.

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