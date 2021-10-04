Гала-концерт лауреатов танцевальных конкурсов Сибири и Урала пройдет в Кемерове

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На сцене Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова состоится гала-концерт "От Урала до Байкала", в котором примут участие танцевальные коллективы - лауреаты хореографического фестиваля-конкурса "Сибирский тракт".

Участниками гала-концерта "От Урала до Байкала" станут:


Государственный ансамбль народного танца "Зори Тюмени".

Тюменское концертно-театральное объединение, художественный руководитель заслуженный артист РФ В.А. Арцер.


Ансамбль русского танца "Огоньки" имени Гарри Полевого.

Государственная филармония Алтайского края, главный балетмейстер заслуженная артистка Российской Федерации И.В. Менялина.


Ансамбль хакасского танца "Кÿн сузы" ("Луч солнца").

Хакасская республиканская филармония имени В.Г. Чаптыкова, художественный руководитель заслуженный работник культуры Республики Хакасия Наталья Апуневич.


Муниципальный ансамбль танца "Енисейские зори" имени Г.М. Петухова.

Художественный руководитель И.В. Горлов (г. Красноярск).


Народный коллектив ансамбль народного танца "Кузбасс".

Кузбасский колледж культуры и искусств им. народного артиста СССР И. Д. Кобзона (г. Кемерово), художественный руководитель А.В. Жилач.

"От Урала до Байкала"
18 октября, понедельник, 18:30
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