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Гадюка атаковала мужчину на кемеровском кладбище

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Фото:  

В Сети житель кузбасской столицы рассказал, что на одном из городских кладбищ на него напала ядовитая змея.

По словам автора публикации во "ВКонтакте", при посещения кладбища на Южном на него напала гадюка. Судя по фото, ядовитая змея укусила мужчину в палец, от чего тот опух.

Будьте осторожны, предостерег он своих земляков.

При этом в комментариях под публикацией некоторые предположили, что живое существо атаковало человека не случайно, а только потому, что тот предпринял попытку протянуть к ней свои руки.

Больше скажу, как только змея чувствует человека она пытается сбежать. Укусы происходят только когда она чувствует, что бежать некуда, а вы наступаете. Даже ботинок с трудом прокусит, – заключил комментатор.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что в одном из городов Кузбасса 35-летнего мужчину во время отдыха на природе укусила змея. Встреча с пресмыкающимся стала для него роковой.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
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