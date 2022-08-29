Гадюка атаковала мужчину на кемеровском кладбище

По словам автора публикации во "ВКонтакте", при посещения кладбища на Южном на него напала гадюка. Судя по фото, ядовитая змея укусила мужчину в палец, от чего тот опух.

– Будьте осторожны, – предостерег он своих земляков.

При этом в комментариях под публикацией некоторые предположили, что живое существо атаковало человека не случайно, а только потому, что тот предпринял попытку протянуть к ней свои руки.

– Больше скажу, как только змея чувствует человека она пытается сбежать. Укусы происходят только когда она чувствует, что бежать некуда, а вы наступаете. Даже ботинок с трудом прокусит, – заключил комментатор.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что в одном из городов Кузбасса 35-летнего мужчину во время отдыха на природе укусила змея. Встреча с пресмыкающимся стала для него роковой.