Жалоба новокузнечан на строительный мусор появилась на платформе "Кузбасс-Онлайн". Горожане запечатлели на фото отходы, оставленные неподалеку от Томи. По словам очевидцев, мусор свалил водитель "КамАЗа".
‒ Устроили свалку строительного мусора, водитель КамАЗа сказал, что по распоряжению администрации, весной при подъеме воды вся эта гадость пойдет в реку, ‒ гласит обращение горожан.
Администраторы портала приняли информацию в работу и пообещали предоставить ответ в течение 14 рабочих дней.
Фото: Кузбасс-Онлайн
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