Футбольные фанаты помешают кемеровчанам парковать машины на бульваре Строителей

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Кемеровские автомобилисты не смогут парковать машины на бульваре Строителей из-за фанатов футбола, которые соберутся для просмотра выступлений команды России на чемпионате Европы.

Игры чемпионата Европы по футболу будут транслироваться на большом экране в центре кузбасской столицы. Местные жители и гости города смогут насладиться выступлениями спортсменов в линейном парке бульвара Строителей.


Ближайшая встреча команды России с игроками из Бельгии состоится 13 июня в 2:00, а 16 июня россияне сразятся с Финляндией в 20:00 и 22 июня в 2:00 – с Данией. По этой причине парковка для автовладельцев в месте событий будет запрещена.

– Будет ограничена парковка автомобильного транспорта на участке бульвара Строителей от дома №26 до дома №32 и от дома №27 до дома № 31 вдоль бульварной части, – пояснили в горадминистрации.

Ранее редакция Avokado сообщала, что расписание пассажирского транспорта изменится в Кемерове на два дня.

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