Футбольные фанаты помешают кемеровчанам парковать машины на бульваре Строителей

Игры чемпионата Европы по футболу будут транслироваться на большом экране в центре кузбасской столицы. Местные жители и гости города смогут насладиться выступлениями спортсменов в линейном парке бульвара Строителей.

Ближайшая встреча команды России с игроками из Бельгии состоится 13 июня в 2:00, а 16 июня россияне сразятся с Финляндией в 20:00 и 22 июня в 2:00 – с Данией. По этой причине парковка для автовладельцев в месте событий будет запрещена.

– Будет ограничена парковка автомобильного транспорта на участке бульвара Строителей от дома №26 до дома №32 и от дома №27 до дома № 31 вдоль бульварной части, – пояснили в горадминистрации.

Ранее редакция Avokado сообщала, что расписание пассажирского транспорта изменится в Кемерове на два дня.