Фуры в кузбасском поселке превратили новую дорогу в "месиво"

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Жители кузбасского поселения пожаловались, что из-за фур лишились новой дороги. Теперь же проезжая часть больше напоминает непроходимое "месиво".

На просторах Сети житель кузбасского поселка Пионер рассказал, что засыпанная прошлым летом новая дорога на улице Спасательной на текущий момент начала разрушаться, а все из-за фур, которые по непонятным причинам проезжают по частным дорогам.

Разбивают все дорогу, возле дома стоит пыль невозможно дышать, детей выпускать на велосипедах кататься страшно, фуры ездят часто, сокрушился мужчина.

При этом шум от крупногабаритного транспорта беспокоит граждан как днем, так и ночью. В комментариях подписчики паблика во "ВКонтакте" поддержали земляка и сказали, что сейчас проезжая часть напоминает "месиво".

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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