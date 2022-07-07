На просторах Сети житель кузбасского поселка Пионер рассказал, что засыпанная прошлым летом новая дорога на улице Спасательной на текущий момент начала разрушаться, а все из-за фур, которые по непонятным причинам проезжают по частным дорогам.

– Разбивают все дорогу, возле дома стоит пыль невозможно дышать, детей выпускать на велосипедах кататься страшно, фуры ездят часто, – сокрушился мужчина.

При этом шум от крупногабаритного транспорта беспокоит граждан как днем, так и ночью. В комментариях подписчики паблика во "ВКонтакте" поддержали земляка и сказали, что сейчас проезжая часть напоминает "месиво".