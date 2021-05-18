Фура свалилась в канаву на кемеровской дороге

Инцидент произошел ранним утром во вторник, 18 мая. По словам свидетелей происшествия, фура свалилась в кювет в Кировском районе кузбасской столицы на ул Инициативная.
– Кемерово, Кировский район, пересечение ул. Инициативной и ул. Рекордной. Лежит фура в канаве, водитель стоит рядом, – заявил автор записи.
Один из пользователей Сети в сообщении заверил, что причиной ДТП стал водитель транспортного средства, который во время поездки задремал за рулем. Однако в настоящий момент сотрудники местного ГИБДД только устанавливают обстоятельства произошедшего. О пострадавших людях ничего не сказано.
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