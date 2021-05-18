Фура свалилась в канаву на кемеровской дороге

0
Фото:  

Дальнобойщик попал в беду на кемеровской трассе: транспортное средство на ходу свалилось в кювет. В Сети жители заверили, что машинист уснул за рулем.

Инцидент произошел ранним утром во вторник, 18 мая. По словам свидетелей происшествия, фура свалилась в кювет в Кировском районе кузбасской столицы на ул Инициативная.

– Кемерово, Кировский район, пересечение ул. Инициативной и ул. Рекордной. Лежит фура в канаве, водитель стоит рядом, – заявил автор записи.

Один из пользователей Сети в сообщении заверил, что причиной ДТП стал водитель транспортного средства, который во время поездки задремал за рулем. Однако в настоящий момент сотрудники местного ГИБДД только устанавливают обстоятельства произошедшего. О пострадавших людях ничего не сказано.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25168

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined