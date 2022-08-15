Фура смяла две леговушки с пьяными водителями в Кемерове

Кемеровчане сообщили в социальных сетях, что 14 августа на улице Нахимова произошло столкновение фуры и иномарки. Очевидцы заявили, что легкой автомобиль "вылетел" навстречу большегрузу. На снятых горожанами кадрах видно, что иномарка получила серьезный урон.

Чтобы выяснить обстоятельства происшествия, журналист AVOKADO обратился в ОГИБДД по городу Кемерово. Правоохранители рассказали, что инцидент случился в 12:30 у здания №25 по улице Нахимова. Водитель Hyundai Creta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN. После этого фура вылетела на "встречку", где врезалась в Lada. От удара отечественная легковушка съехала с дороги.

В результате ДТП получили травмы 46-летняя женщина и девятилетняя девочка ‒ пассажиры Hyundai. Ребенку оказана разовая помощь, взрослая пассажирка находится на стационарном лечении, рассказали сотрудники Госавтоинспекции корреспонденту AVOKADO.

Установлено, что на момент автоаварии водители Hyundai и Lada, 50-летние мужчины, находились в состоянии опьянения.