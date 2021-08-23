Фура слетела с трассы в Кузбассе после столкновения с микроавтобусом

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В Кемеровской области на участке трассы, где проводится ремонт произошло ДТП, в результате которого большегруз вылетел с дороги. Подробности аварии редакции AVOKADO сообщили в областной ГИБДД.

ДТП произошло в ночь на 23 августа в Топкинском районе Кузбасса. На участке трассы Р-255 "Сибирь", где в настоящее время ведутся ремонтные работы, дорожниками было установлено регулируемое светофором движение по одной из двух полос.


По предварительным данным, водить грузового автомобиля Volvo с прицепом выехал на дорогу на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с микроавтобусом Merсedes. В результате большегруз частично вылетел за пределы трассы.


В ГИБДД по Кузбассу уточнили, что в аварии никто не пострадал. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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