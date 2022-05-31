Фура протаранила иномарку посреди кемеровской дороги

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Движение транспорта по одной из кемеровских улиц накануне оказалось несколько затруднено из-за аварии, участниками которой стали Mercedes и Toyota. Очевидцы запечатлели последствия контакта фуры с иномаркой на камеру.

В Сети появилась информация, что в кузбасской столице произошло ДТП с участием фуры и иномарки.

ДТП на Терешках. Легковой автомобиль и фура. Чмокнулись, уточнил интернет-пользователь.

Также автору публикации удалось отснять видео с последствиями удара. Судя по кадрам, грузовой автомобиль посреди проезжей части въехал в заднюю часть светлой иномарки.


В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO уточнили, что сигнал об аварии на улице Терешковой, 7 у корпуса №2 поступил в ведомство еще вчера в понедельник, 30 мая, в 10:30. Предварительно установлено, что 37-летний водитель грузовика Mercedes при возникновении опасности для движения, которую он был в состоянии обнаружить, не принял возможных мер к снижению скорости и совершил столкновение с Toyota, за рулем которого находилась 35-летняя дама. Никто из участников не пострадал. Причинен материальный ущерб.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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