Фура протаранила иномарку посреди кемеровской дороги

В Сети появилась информация, что в кузбасской столице произошло ДТП с участием фуры и иномарки.

– ДТП на Терешках. Легковой автомобиль и фура. Чмокнулись, – уточнил интернет-пользователь.

Также автору публикации удалось отснять видео с последствиями удара. Судя по кадрам, грузовой автомобиль посреди проезжей части въехал в заднюю часть светлой иномарки.

В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO уточнили, что сигнал об аварии на улице Терешковой, 7 у корпуса №2 поступил в ведомство еще вчера в понедельник, 30 мая, в 10:30. Предварительно установлено, что 37-летний водитель грузовика Mercedes при возникновении опасности для движения, которую он был в состоянии обнаружить, не принял возможных мер к снижению скорости и совершил столкновение с Toyota, за рулем которого находилась 35-летняя дама. Никто из участников не пострадал. Причинен материальный ущерб.