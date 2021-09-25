Фура перевернулась на кузбасской дороге

Публикация о дорожном происшествии была размещена в крупном региональном сообществе во "ВКонтакте" в субботу, 25 сентября.

По словам ее автора, инцидент случился вблизи станции "Абагуровский разъезд" в Новокузнецке. Судя по опубликованным кадрам, перевернутый грузовик оказался в кювете и получил серьезные повреждения. На одной полосе заметно скопление машин, поскольку движение в транспортном потоке усложнилось.

Официальной информации о пострадавших в аварии на сегодняшний день нет.