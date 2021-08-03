Функционал дорожных камер на автодороге в Кузбассе расширился

Специалисты внесли коррективы в настройки стационарных комплексов фотовидеофиксации, которые расположены на автодороге, соединяющей Кемерово и Новокузнецк. Об изменениях рассказали в дирекции автодорог Кузбасса.

По информации ведомства, теперь камеры смогут автоматически идентифицировать ряд иностранных госзнаков. Речь идет о регистрационных знаках Белоруссии, Киргизии, Армении и Казахстана.

Ранее сообщалось, что в областном центре планируется ввести почти 30 новых комплексов фиксации дорожных нарушений.