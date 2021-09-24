ФСО подала миллиардный иск на застройщиков резиденции Путина

0
Фото:  

Федеральная служба охраны президента России Владимира Путина подала в суд на компанию, занимавшуюся реставрацией и строительством резиденции главы государства, и потребовала 1,3 миллиарда рублей.

ФСО обратилась в суд с требованием взыскать 1 267 439 000 рублей со стройфирмы, которая занималась реставрацией и строительством резиденции Владимира Путина.


Отмечается, что причина искового заявления в контракте, подписанном в 2012 году ФСО и ФГУП “Атэкс”, а также несколькими подрядчиками. Сумма контракта составила 5,7 миллиарда рублей, при этом строителям выделили авансовый платеж - 2,6 миллиарда рублей.


Данные средства должны были пойти на возведение нескольких объектов в резиденции, однако впоследствии выяснилось, что часть из них были переданы фиктивным фирмам за работу, которая по факту не была выполнена, кроме этого, еще одна часть суммы была обналичена и украдена.


По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении шести лиц, в результате всем были назначены наказания в виде лишения свободы, при этом имущественный иск со стороны ФСО в то время суд отклонил и предложил перевести претензию в гражданское судопроизводство. Об этом пишет “Коммерсант”.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29319

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined