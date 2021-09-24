ФСО подала миллиардный иск на застройщиков резиденции Путина

ФСО обратилась в суд с требованием взыскать 1 267 439 000 рублей со стройфирмы, которая занималась реставрацией и строительством резиденции Владимира Путина.





Отмечается, что причина искового заявления в контракте, подписанном в 2012 году ФСО и ФГУП “Атэкс”, а также несколькими подрядчиками. Сумма контракта составила 5,7 миллиарда рублей, при этом строителям выделили авансовый платеж - 2,6 миллиарда рублей.





Данные средства должны были пойти на возведение нескольких объектов в резиденции, однако впоследствии выяснилось, что часть из них были переданы фиктивным фирмам за работу, которая по факту не была выполнена, кроме этого, еще одна часть суммы была обналичена и украдена.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении шести лиц, в результате всем были назначены наказания в виде лишения свободы, при этом имущественный иск со стороны ФСО в то время суд отклонил и предложил перевести претензию в гражданское судопроизводство. Об этом пишет “Коммерсант”.