Фрукты с гнилыми внутренностями разгневали кузбасских покупателей

По словам разочарованной прокопчанки, яблоки она приобрела на Ясной поляне на Шанхае в магазине №43. Судя по кадру, внутренности фрукта сгнили несмотря на то, что с внешней стороны имели рентабельный вид.

Однако в комментариях пользователи заявили, что подобный товар – это не провинность магазина, поскольку работники не могли знать о подобной изнанке яблок.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что статистический орган выявил очередной рост цен на топливо и продукты питания в Кузбассе, причем недавно на недоступность продуктов жаловались жители области.