Мероприятие с участием известной группы "Город 312" состоялся 10 июля в Мысках. Исполнители порадовали собравшуюся публику своими лучшими хитами. Местные жители при этом остались довольны концертом, о чем активно писали в социальных сетях. Музыканты, в свою очередь, также решили поделиться впечатлениями от мероприятия и опубликовали запись фрагмента выступления.
Видео с концерта появилось в сторис официального Instagram-аккаунта группы.
Видео: Instagram / gorod_312
Напомним, в последний день празднования юбилея региона известные российские исполнители участвовали в концертах в разных городах Кузбасса, например, группы "Дискотека авария", RASA, Dabro и "Фабрика". Выступлением последних при этом остались недовольны в Новокузнецке.
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