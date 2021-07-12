Фрагменты выступления группы "Город 312" в Кузбассе появились в Сети

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В заключительный день празднования 300-летия Кузбасса в одном из городов области прошло выступление группы "Город 312". Позже музыканты опубликовали в Сети фрагменты концерта.

Мероприятие с участием известной группы "Город 312" состоялся 10 июля в Мысках. Исполнители порадовали собравшуюся публику своими лучшими хитами. Местные жители при этом остались довольны концертом, о чем активно писали в социальных сетях. Музыканты, в свою очередь, также решили поделиться впечатлениями от мероприятия и опубликовали запись фрагмента выступления.


Видео с концерта появилось в сторис официального Instagram-аккаунта группы.

Видео: Instagram / gorod_312


Напомним, в последний день празднования юбилея региона известные российские исполнители участвовали в концертах в разных городах Кузбасса, например, группы "Дискотека авария", RASA, Dabro и "Фабрика". Выступлением последних при этом остались недовольны в Новокузнецке.

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