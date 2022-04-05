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Фотоловушки кузбасского заповедника поймали редких диких зверей

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Фоторегистраторы запечатлели на территории кузбасского заповедника редких для региона обитателей дикого мира. Уникальные кадры попали в Сеть.

Специалисты регионального заповедника "Кузнецкий Алатау" изучили снимки с фоторегистраторов, размещенных на охраняемой территории, а именно на солонце – месте концентрации соли, где звери могут полакомиться необходимыми минералами. В объектив камер попали многие обитатели кузбасских земель, в их числе оказались редкие для этих мест животные.


Так, мимо камер за солью приходили: косули, зайцы-беляки, птицы, а также другие лесные обитатели. От фототехники не ускользнули и дикие волки.


Отмечается, что благодаря фоторегистраторам людям удается сделать уникальные кадры животного мира, чтобы эксперты могли изучить всех обитателей незаселенных человечеством массивов в шахтерском краю. При этом данный вид научной деятельности не вызывает у зверей никакого стресса.

Фото: Заповедник "Кузнецкий Алатау"

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