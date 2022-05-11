Фотографы, артисты, хендмейдеры и другие творческие горожане соберутся вместе, чтобы научиться творить по-кемеровски

У проекта уже есть успешный опыт сотрудничества с художниками и фотографами, чьи работы стали основой для открыток и эко-шопперов, которые он продвигает. Теперь в планах – создать творческое сообщество города, найти новые идеи и партнеров, развивать местные креативные сферы.

Если вы зашли в тупик, ищете актуальные формы, хотите отстроиться от конкурентов, увеличить спрос или просто научиться создавать по-кемеровски, оставляйте заявку на участие в Неделе креативных индустрий до 17 мая.

Мероприятие организовано совместно с Министерством культуры и национальной политики Кузбасса.