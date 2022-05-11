Фотографы, артисты, хендмейдеры и другие творческие горожане соберутся вместе, чтобы научиться творить по-кемеровски

Эксперты расскажут, как сделать свои работы близкими для кемеровчан, увеличить спрос на них.
Каждый участник сможет не только взглянуть на свой продукт по-новому, но и представить его на ярмарке-продаже в финальный день фестиваля на одной из самых оживленных улиц.
"Год назад мы начали искать кемеровскую уникальность. Более 2000 анкет, 4 фокус группы, и в итоге – ясная картинка, чего ждут местные жители от креативных индустрий, за что готовы платить", – рассказали организаторы проекта "Идентичный Кемерово".
У проекта уже есть успешный опыт сотрудничества с художниками и фотографами, чьи работы стали основой для открыток и эко-шопперов, которые он продвигает. Теперь в планах – создать творческое сообщество города, найти новые идеи и партнеров, развивать местные креативные сферы.
Если вы зашли в тупик, ищете актуальные формы, хотите отстроиться от конкурентов, увеличить спрос или просто научиться создавать по-кемеровски, оставляйте заявку на участие в Неделе креативных индустрий до 17 мая.
Мероприятие организовано совместно с Министерством культуры и национальной политики Кузбасса.
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