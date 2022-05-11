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Фотографы, артисты, хендмейдеры и другие творческие горожане соберутся вместе, чтобы научиться творить по-кемеровски

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С 18 по 21 мая в Кемерове пройдет масштабный фестиваль "Неделя креативных индустрий". Это серия бесплатных мастер-классов для тех, чья работа или хобби связаны с творчеством – фотографов, организаторов мероприятий, писателей, хендмейд-мастеров и других.

Эксперты расскажут, как сделать свои работы близкими для кемеровчан, увеличить спрос на них.

Каждый участник сможет не только взглянуть на свой продукт по-новому, но и представить его на ярмарке-продаже в финальный день фестиваля на одной из самых оживленных улиц.

"Год назад мы начали искать кемеровскую уникальность. Более 2000 анкет, 4 фокус группы, и в итоге – ясная картинка, чего ждут местные жители от креативных индустрий, за что готовы платить", – рассказали организаторы проекта "Идентичный Кемерово".

У проекта уже есть успешный опыт сотрудничества с художниками и фотографами, чьи работы стали основой для открыток и эко-шопперов, которые он продвигает. Теперь в планах – создать творческое сообщество города, найти новые идеи и партнеров, развивать местные креативные сферы.


Если вы зашли в тупик, ищете актуальные формы, хотите отстроиться от конкурентов, увеличить спрос или просто научиться создавать по-кемеровски, оставляйте заявку на участие в Неделе креативных индустрий до 17 мая.


Мероприятие организовано совместно с Министерством культуры и национальной политики Кузбасса.

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