Фотографируй, снимай видео, выигрывай: конкурс в день рождения проекта «Идентичный Кемерово»

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Ты крутой фотограф или мечтаешь им стать? Или просто фотографируешь все подряд и любишь снимать видосы? А получать подарки?

Уже год команда проекта "Идентичный Кемерово" ищет уникальные черты Кемерова и горожан, нашу индивидуальность и отличия от городов-соседей. Самое время отпраздновать наш день рождения.

На странице проекта "Идентичный Кемерово" в ВК стартовал конкурс для жителей и гостей нашего города. Правила простые: с 12 по 20 апреля каждый желающий может сделать фотографию либо снять видео на одну из тем:


Кемерово – суровый.

Кемерово – медитативный.

Кемерово – панорамный.


Фотографии принимаются в форматах jpeg и png, видео – avi и mp4, продолжительность до 15 секунд. Работы присылайте в личные сообщения нашего сообщества или нашему администратору.


Мы выложим в сообществе в ВК работы, которые пройдут модерацию и каждый сможет проголосовать за ту единственную. А уже 25 апреля, в понедельник, подведем итоги. Чья работа наберет наибольшее количество голосов, тот станет гордым владельцем "идентичной" худи с принтом своего фото или стоп-кадра из видео.

Конкурс – только первая активность, которую мы подготовили для вас на наш день рождения. Дальше – больше!


Если вы против скуки этой весной – присоединяйтесь к нам в соц. сетях: ВК, ОК, телеграм.

Да!
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