Фотографируй, снимай видео, выигрывай: конкурс в день рождения проекта «Идентичный Кемерово»

На странице проекта "Идентичный Кемерово" в ВК стартовал конкурс для жителей и гостей нашего города. Правила простые: с 12 по 20 апреля каждый желающий может сделать фотографию либо снять видео на одну из тем:
Кемерово – суровый.
Кемерово – медитативный.
Кемерово – панорамный.
Фотографии принимаются в форматах jpeg и png, видео – avi и mp4, продолжительность до 15 секунд. Работы присылайте в личные сообщения нашего сообщества или нашему администратору.
Мы выложим в сообществе в ВК работы, которые пройдут модерацию и каждый сможет проголосовать за ту единственную. А уже 25 апреля, в понедельник, подведем итоги. Чья работа наберет наибольшее количество голосов, тот станет гордым владельцем "идентичной" худи с принтом своего фото или стоп-кадра из видео.
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