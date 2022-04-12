Фотографируй, снимай видео, выигрывай: конкурс в день рождения проекта «Идентичный Кемерово»

Ты крутой фотограф или мечтаешь им стать? Или просто фотографируешь все подряд и любишь снимать видосы? А получать подарки?

Уже год команда проекта "Идентичный Кемерово" ищет уникальные черты Кемерова и горожан, нашу индивидуальность и отличия от городов-соседей. Самое время отпраздновать наш день рождения.