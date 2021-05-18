Фотографии с места строительства Московской площади в Кемерове появились в Сети

2
Фото:  

Горожане поделились кадрами с места возведения новой достопримечательности в областном центре Кузбасса. Фотографии были опубликованы в Интернете.

В социальных сетях жители Кемерова делятся снимками с места строительства Московской площади, которое к текущему моменту уже подходит к завершению.


Фотографии с места были сделаны в понедельник, 17 мая. В этот же день ими поделились в официальном сообществе застройщика на объекте в Сети.


Напомним, что к текущему моменту площадь для проведения всех массовых мероприятий в будущем почти готова в Кемерове. Новость о том, какими работами сейчас занимаются на стройке мы публиковали ранее. Уточним, что Московская площадь сейчас строится на пересечении проспекта Притомского и улицы Терешковой.

Фото: Кемеровоспецстрой

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25157

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined