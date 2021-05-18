Фотографии с места строительства Московской площади в Кемерове появились в Сети

В социальных сетях жители Кемерова делятся снимками с места строительства Московской площади, которое к текущему моменту уже подходит к завершению.

Фотографии с места были сделаны в понедельник, 17 мая. В этот же день ими поделились в официальном сообществе застройщика на объекте в Сети.

Напомним, что к текущему моменту площадь для проведения всех массовых мероприятий в будущем почти готова в Кемерове. Новость о том, какими работами сейчас занимаются на стройке мы публиковали ранее. Уточним, что Московская площадь сейчас строится на пересечении проспекта Притомского и улицы Терешковой.