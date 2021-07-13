Фотографии нового кемеровского бассейна появились в Сети

Водная зона в ЛДК состоит из большого и малого бассейнов. Основной включает в себя три дорожки для плавания протяженностью по 25 метров, их глубина составляет от 1,55 до 1,8 метра. Длинна малого бассейна составляет 30,2 метра, глубина – от 0,9 до 1,2 метра. Также он оборудован двумя донными гейзерами и водопадом.

Кроме того, в публикации отметили, что одной из главных особенностей бассейна является вид из окон, который выходят прямо на Томь.

Напомним, что открытие ЛДК состоялось в мае, однако не для всех: посещать комплекс могли только те горожане, которые имеют отношение к праздничным и спортивным мероприятиям, проводимым на территории объекта. Для других же жителей и гостей Кемерова свободный доступ в комплекс будет открыт 1 августа.