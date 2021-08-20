Фотограф из Кемерова стал героем нового видео комика Ильи Соболева

Новый ролик Ильи Соболева в стиле ситком был посвящен вечеринке и способам ее приукрасить. В съемках также принял участие кемеровчанин Илья Пахомов, о чем также сообщил на своей странице в соцсети, попросив не судить его строго.

К настоящему моменту ролик собрал уже более 140 тысяч просмотров и множество положительных комментариев.

- "Парень в синей жилетке - лучший!", "Мне понравилось!!!", "В лучших традициях ситкомов", - поделились впечатлениями подписчики.

Илья Пахомов в Кемерове занимался фото-съемками. Также некоторое время он работал моделью, проживая при этом в Азии. Летом 2021 года он переехал в Санкт-Петербург.