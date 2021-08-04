Фото с места кровавого инцидента в Кемерове появились в Сети

На опубликованных кадрах видны капли крови на полу в подъезде, а также в лифте. Кроме того, удалось запечатлеть разбитое стекло двери.
Когда сообщение о произошедшем только появилось в Сети, пользователи рассказывали о крови в жилом доме, а также на руках трех девушек, которые вышли из здания на утро. Позже в СУ СК по Кузбассу сообщили детали ночного инцидента, участниками которого стал 54-мужчина, девушки в возрасте от 14 до 18 лет и алкоголь, который им продавали в местном кафе. Расследование произошедшего продолжается.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово
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