Формула экономии от Е100

2) Специальное предложение по оплате дорог

С картой Е100 доступен проезд по федеральным трассам и платным участкам без ограничений и минимальной комиссией за услугу.

3) Оптимизация расходов

Компания предоставляет отсрочку платежа до 30 дней и кредитные лимиты до 750 000 ₽ (быстрое решение) даже для небольших компаний. Для крупных фирм лимит кредитования не ограничен. Комиссия за услугу – 0%.

4) Больше возможностей

Став клиентом Е100, грузоперевозчик автоматически получает доступ к предложениям партнеров – от страхового полиса до телематических систем.

Топливная карта Е100 – универсальный инструмент безналичной оплаты топлива и сопутствующих услуг в рейсе. Карта открывает доступ к 20 000 АЗС в 32 государствах, предоставляет возможность возврата НДС и безналичной оплаты дорожных сборов (28 стран), а также транспортных услуг – от парковок и автомоек до бронирования паромов.

*По состоянию на июнь 2021 года. Актуальную сеть АЗС можно посмотреть ЗДЕСЬ.