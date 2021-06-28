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Формула экономии от Е100

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Топливная карта Е100 – это быстрый способ добиться реальной экономии с помощью целого набора инструментов, разработанного на основе 20-летнего опыта присутствия в отрасли. За это время удалось собрать самые выгодные варианты работы, действительно способные значительно сократить расходы на рейс.

1) Скидки на топливо

Клиент получает доступ к широкой сети АЗС в 32 странах мира, в том числе фирменным заправкам E100 Power MAX и «Эконом» в России.

  • E100 Power MAX – сеть из 60* фирменных станций с прямыми поставками нефтепродуктов стандарта Евро-5 и оптовыми ценами на них.
  • «Эконом» – сеть станций-партнеров из 355* автозаправочных комплексов по всей стране с гарантированно низкой ценой на топливо.

К услугам перевозчика – интерактивная карта АЗС, где в режиме реального времени можно отслеживать цены на топливо уже с учетом скидки, а также маршрутизатор, который показывает станции с лучшими ценами на выбранном маршруте и позволяет сэкономить до 7 – 10%.

2) Специальное предложение по оплате дорог

С картой Е100 доступен проезд по федеральным трассам и платным участкам без ограничений и минимальной комиссией за услугу.


3) Оптимизация расходов

Компания предоставляет отсрочку платежа до 30 дней и кредитные лимиты до 750 000 ₽ (быстрое решение) даже для небольших компаний. Для крупных фирм лимит кредитования не ограничен. Комиссия за услугу – 0%.


4) Больше возможностей

Став клиентом Е100, грузоперевозчик автоматически получает доступ к предложениям партнеров – от страхового полиса до телематических систем.


Топливная карта Е100 – универсальный инструмент безналичной оплаты топлива и сопутствующих услуг в рейсе. Карта открывает доступ к 20 000 АЗС в 32 государствах, предоставляет возможность возврата НДС и безналичной оплаты дорожных сборов (28 стран), а также транспортных услуг – от парковок и автомоек до бронирования паромов.


*По состоянию на июнь 2021 года. Актуальную сеть АЗС можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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