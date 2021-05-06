Формат "нового секса" от Малышевой встревжил пользователей Сети

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Уроженка Кемерова в социальной сети поразмышляла о изменении формата любовных утех у подрастающего поколения, чем возмутила подписчиков.

Российская телеведущая и врач-терапевт в личном Instagram-аккаунте опубликовала пост с размышлениями о сексе, который, по ее мнению, в недалеком будущем может полностью перейти в бесконтактный формат.

– Секс – часть великой физиологии человека. Он не изменялся на протяжении тысячелетий. Но что будет с нами в ближайшие 10 лет? Как изменится близость? – задается вопросом телеврач.. А контактировать физически половым партнерам вообще не придется, так как технологии виртуальной реальности позволят предаваться страсти удаленно.

Медицинская точка зрения Елены Малышевой встревожила поклонников блога. В комментариях к посту пользователи Сети выразили беспокойство за перспективы модернизации любовных утех у подрастающего поколения.

– Прочла...я не в восторге...не хочу такого будущего... , – высказалась женщина.

Ранее редакция Avokado сообщала, что известная кемеровчанка сняла процесс производства вакцины от COVID-19 в закрытой зоне.

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