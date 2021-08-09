Формальдегид в Кемерове и фтороводород в Новокузнецке: метеорологи рассказали о качестве воздуха

Антилидером среди крупных кузбасских городов по качеству воздуха за июль снова стал Новокузнецк. За прошедший месяц специалисты выявили загрязнения в пробах, взятых по всему городу. Максимальные концентрации оксида углерода и пыли составили 2 и 3,6 единицы предельно допустимой концентрации соответственно. Дополнительно в Куйбышевском районе был обнаружен повышенный уровень фтористого водорода (4,3 ПДК).

Жители кузбасской столицы также надышались различными токсинами за прошлый месяц. Так, в центре и на Радуге в воздухе летала пыль (1,6 ПДК). В Рудничном районе также зафиксированы повышенные значения формальдегида, а в Кировском — оксида углерода с максимальным показателем 1,1 ПДК.

Замыкает список Прокопьевск, где в центре нашли повышенное содержание оксида углерода и пыли. Жители Рудничного района также провели месяц в пыли (2,1 ПДК).

Ранее сообщалось, что российское правительство направит более миллиарда рублей в Новокузнецк для борьбы с грязью в воздухе.