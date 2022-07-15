Формальдегид и сероводород загрязняли кузбасский воздух в июне

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, в июне 2022 года в Новокузнецке было отмечено загрязнение воздуха рядом опасных веществ. Так, в Ордоженекидзевском районе города специалисты зафиксировали наличие формальдегида в 1,8 предельно допустимой концентрации (далее – ПДК) и диоксида азота в 1,1 ПДК. Жители Центрального района дышали сероводородом в 1,9 ПДК, взвешенными частицами РМ10 в 1,0 ПДК, а также формальдегидом в 1,7 ПДК. В Кузнецком районе города отмечено наличие сероводорода в 1,8 ПДК и взвешенными частицами РМ10 в 1,4 ПДК. Кроме того, во всех районах южной столицы Кузбасса наблюдался повышенный уровень фтористого водорода в 1,4 – 2,5 ПДК.

Прокопчане в июне также дышали загрязненным воздухом. В Центральном районе города был зафиксирован повышенный уровень взвешенных веществ в 1,7 ПДК и оксида углерода в 1,0 ПДК. В Рудничном районе воздух был загрязнен диоксидом азота в 1,5 ПДК и взвешенными веществами в 1,6 ПДК.

Примечательно, что в июне текущего года воздух Кемерова оказался относительно чистым. Специалисты оценили уровень его загрязнения как низкий. По всем контролируемым веществам превышений ПДК не обнаружено.