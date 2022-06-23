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Фонтан забил из грязной ливневки посреди кемеровского проспекта

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В Сети жители кузбасской столицы засняли на видео мощный фонтан, который вырвался из-под земли посреди дороги. Как оказалось, поток воды хлынул на городской проспект из-за того, что ливневая канализация засорилась.

На неделе в городе Кемерово бушевала непогода. Сильные дожди, а в некоторых местах и град обрушились на областной центр, что привело к некоторым последствиям. Так, на проспекте Октябрьский прохожие обратили внимание на "минигейзер", вода из которого мощным потоком повалила на проезжую часть, затопив ее.


Как пояснили журналисту AVOKADO в кемеровской администрации, на видео попала ливневая канализация, которая оказалась загрязнена и начала выталкивать из себя все потоки.

Ливневая канализация не всегда справляется с большим объемом. Поэтому иногда в ней стоит вода, образуются небольшие лужи. В некоторых случаях в дождеприемники попадает трава, листья, что приводит к его засорению, уточнили специалисты "Кемдор".

На текущий момент специалисты уже устранили загрязнение. К слову, собеседница указала, что в прошлом году в одну из ливневок попал номер от автомобиля и по этой причине она перестала нормально функционировать.

Видео: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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