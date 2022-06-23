Фонтан забил из грязной ливневки посреди кемеровского проспекта

На неделе в городе Кемерово бушевала непогода. Сильные дожди, а в некоторых местах и град обрушились на областной центр, что привело к некоторым последствиям. Так, на проспекте Октябрьский прохожие обратили внимание на "минигейзер", вода из которого мощным потоком повалила на проезжую часть, затопив ее.

Как пояснили журналисту AVOKADO в кемеровской администрации, на видео попала ливневая канализация, которая оказалась загрязнена и начала выталкивать из себя все потоки.

– Ливневая канализация не всегда справляется с большим объемом. Поэтому иногда в ней стоит вода, образуются небольшие лужи. В некоторых случаях в дождеприемники попадает трава, листья, что приводит к его засорению, – уточнили специалисты "Кемдор".

На текущий момент специалисты уже устранили загрязнение. К слову, собеседница указала, что в прошлом году в одну из ливневок попал номер от автомобиля и по этой причине она перестала нормально функционировать.