Фонарный столб рухнул на автомобиль в Новокузнецке

Накануне, 2 июля, в социальных сетях появились кадры, снятые на месте автоаварии в Новокузнецке. Горожане сняли на камеру два поврежденных автомобиля, остановившиеся на проезжей части улицы Народной.
Судя по кадрам, на машину LADA упал фонарный столб, повредив кроссоверу капот.
Фото: ВКонтакте / ЧП Кузбасс
Кроме того, из снятого на месте происшествия видео следует, что и второй автомобиль получил значительные повреждения. Вся правая часть транспортного средства оказалась смята. Также на кадрах видны сотрудники правоохранительных органов.
Все подробности инцидента выясняются.
Видео: ВКонтакте / ЧП|ДТП Новокузнецк
Загрузка комментариев