Фокус на женском здоровье: новая услуга в санатории «Шахтер»

0

Отдых нужен не только, чтобы расслабиться и отдохнуть, выбросив из головы все проблемы. Еще это отличная возможность оздоровиться и получить информацию о текущем состоянии организма. Теперь обследование гинеколога доступно всем женщинам, отдыхающим в санатории "Шахтер".

Хорошая новость для дам, собирающихся провести отпуск в экологически чистом уголке Кузбасса – Зенковском парке, где расположен санаторий "Шахтер". Не прерывая отдых и прохождение оздоровительных процедур, вы можете уделить внимание и интимному аспекту здоровья – в спокойной обстановке пройти обследование у гинеколога. Это не только удобно, но и выгодно. Вы получаете бонус в виде дополнительной услуги и без суеты и очередей посещаете специалиста, который проведет осмотр и при необходимости назначит анализы, которые можно сдать здесь же – в санатории "Шахтер".


Женское здоровье необходимо держать под контролем на каждом этапе жизни. Чтобы чувствовать себя уверенной, необходимо знать основные правила заботы о своем теле и состоянии органов. Именно поэтому санаторий "Шахтер" ввел в арсенал своих услуг гинекологическое обследование для женской категории отдыхающих.

Прием, консультация гинеколога и обследование входит в стоимость путевки. Дополнительно по назначению врача в санатории "Шахтер" можно сдать лабораторные анализы.


Согласитесь, посещать врача в расслабленной, комфортной обстановке куда приятнее и удобнее, чем выкраивать время в течение и без того загруженного делами рабочего дня.


Напоминаем, что весь весенний период на диагностику бронхо-легочной системы в санатории "Шахтер" действует скидка 50%.

Но это еще не все выгодные предложения! Благодаря участию санатория "Шахтер" в программе "Кэшбэк за туры по России 2021" вы сможете вернуть себе 20% от стоимости путевки при оплате картой МИР онлайн*.


При заезде необходимо при себе иметь паспорт и медицинскую карту. Не упускайте возможность и бронируйте путевки прямо сейчас по телефонам:


8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу)
8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно).

Санаторий "Шахтер"
Адрес: Кемеровская обл., г. Прокопьевск,
ул. Запарковая, д. 53
E-mail: shahtersan@mail.ru
Официальный сайт: shahtersan.ru
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-42-01-005648
от 4 декабря 2018 года.
Организатор акций санаторий "Шахтер".
* Услугу "Кэшбэк за туры по России 2021" предоставляют: ООО "СТК-Тур" и ООО "Белый камень". Подробности на сайтах партнеров.

Фото: Санаторий "Шахтер"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24944

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined