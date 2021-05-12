Фокус на женском здоровье: новая услуга в санатории «Шахтер»

Хорошая новость для дам, собирающихся провести отпуск в экологически чистом уголке Кузбасса – Зенковском парке, где расположен санаторий "Шахтер". Не прерывая отдых и прохождение оздоровительных процедур, вы можете уделить внимание и интимному аспекту здоровья – в спокойной обстановке пройти обследование у гинеколога. Это не только удобно, но и выгодно. Вы получаете бонус в виде дополнительной услуги и без суеты и очередей посещаете специалиста, который проведет осмотр и при необходимости назначит анализы, которые можно сдать здесь же – в санатории "Шахтер".

Женское здоровье необходимо держать под контролем на каждом этапе жизни. Чтобы чувствовать себя уверенной, необходимо знать основные правила заботы о своем теле и состоянии органов. Именно поэтому санаторий "Шахтер" ввел в арсенал своих услуг гинекологическое обследование для женской категории отдыхающих.