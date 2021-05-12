Фокус на женском здоровье: новая услуга в санатории «Шахтер»

Хорошая новость для дам, собирающихся провести отпуск в экологически чистом уголке Кузбасса – Зенковском парке, где расположен санаторий "Шахтер". Не прерывая отдых и прохождение оздоровительных процедур, вы можете уделить внимание и интимному аспекту здоровья – в спокойной обстановке пройти обследование у гинеколога. Это не только удобно, но и выгодно. Вы получаете бонус в виде дополнительной услуги и без суеты и очередей посещаете специалиста, который проведет осмотр и при необходимости назначит анализы, которые можно сдать здесь же – в санатории "Шахтер".
Женское здоровье необходимо держать под контролем на каждом этапе жизни. Чтобы чувствовать себя уверенной, необходимо знать основные правила заботы о своем теле и состоянии органов. Именно поэтому санаторий "Шахтер" ввел в арсенал своих услуг гинекологическое обследование для женской категории отдыхающих.
Прием, консультация гинеколога и обследование входит в стоимость путевки. Дополнительно по назначению врача в санатории "Шахтер" можно сдать лабораторные анализы.
Согласитесь, посещать врача в расслабленной, комфортной обстановке куда приятнее и удобнее, чем выкраивать время в течение и без того загруженного делами рабочего дня.
Напоминаем, что весь весенний период на диагностику бронхо-легочной системы в санатории "Шахтер" действует скидка 50%.
Но это еще не все выгодные предложения! Благодаря участию санатория "Шахтер" в программе "Кэшбэк за туры по России 2021" вы сможете вернуть себе 20% от стоимости путевки при оплате картой МИР онлайн*.
При заезде необходимо при себе иметь паспорт и медицинскую карту. Не упускайте возможность и бронируйте путевки прямо сейчас по телефонам:
8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу)
8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно).
Фото: Санаторий "Шахтер"
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