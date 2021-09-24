ФНС разработала новый налоговый режим для малого бизнеса в России

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Федеральная налоговая служба предложила законопроект, предполагающий введение в России нового налогового режима для организаций и индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.

ФНС разработала инициативу о новом налоговом режиме для российских предпринимателей малого бизнеса. Уточняется, что проект рассчитан на организации и ИП на УСН (упрощенная система налогообложения).


Так, идея заключается в том, чтобы освободить бизнесменов и их подчиненных от некоторого количества нагрузки, в частности, речь об освобождении от страховых взносов - пенсионных, медицинских и социальных. Тем не менее размер самих налогов планируется увеличить.


Для тех фирм, которые выбирают режим УСН “Доходы”, государство повысит налог до 8% от прибыли (в настоящее время 6%), а работающие в режиме “Доходы минус расходы” предприниматели будут платить от общей выручки 20% налога (тогда как сейчас 15%). Вместе с тем в зависимости от региона бизнес сможет отдавать меньше за счет вычета торгового сбора, пишет “Ведомости”.

Да!
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