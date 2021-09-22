Флирт с чужой девушкой завершился для кузбассовца смертельным падением с высоты своего роста

Согласно данным следствия, инцидент произошел летом прошлого года в городе Мыски. 33-летний мужчина вместе со своей сожительницей отдыхал в большое компании знакомых. Во время застолья один из гостей стал оказывать девушке знаки внимания, после чего получил устное предупреждение от ее спутника и проигнорировал его. Тогда кузбассовец ударил ухажера.

Не удержавшись на ногах пострадавший упал и ударился головой о пол. Когда он потерял сознание, заступник девушки вызвал на место бригаду скорой помощи, однако им оставалось констатировать смерть потерпевшего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Экспертиза показала, что мужчина скончался из-за черепно-мозговой травмы, полученной в результате падения с высоты собственного роста.

После расследования 33-летний житель Мысков был приговорен к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.