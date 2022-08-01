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Фиолетовый молнии во время грозы осветили небо над Кемеровом

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В столице Кузбасса посреди дня разыгралась непогода: на город обрушились мощный ливень и грозы, во время которых в небе были заметны мощные электрические разряды. Горожанам удалось запечатлеть природное явление на камеру.

Сегодня 1 августа посреди дня жители областного центра наблюдали за мощными грозами. Некоторым гражданам удалось запечатлеть яркие электрические заряды на камеру и опубликовать их в Сети.


Так, одна из фотографий была в промышленной зоне Заводского района, а другая в Ленинском районе города. При этом на снимке у обеих молний фиолетовый оттенок. Стоит отметить, что цвет явления также говорит о чистоте атмосферы.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что мощный град с ливнем обрушился на Кемерово.

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