Финансирование строительства дороги в обход Кемерова войдет в проект бюджета РФ

Как сообщил на своей странице в социальных сетях вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сейчас власти занимаются включением средств на дорогу в обход города Кемерово в проект бюджета России.

- Мы сейчас в проекте бюджета деньги на это закладываем. Думаю, что обход Кемерова будет сделан, - отметил вице-премьер.

Напомним, ранее Хуснуллин подтвердил, что часть финансирования правительство возьмет на себя. В начале июля он также заявил, что объездная дорога вокруг кузбасской столицы моет обойтись в 43 миллиарда рублей.