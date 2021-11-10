Филипп Киркоров вновь перенес выступление в Кемерове

Стало известно, что выступление Филипа Киркорова, которое должно было состояться в Кемерове 18 ноября 2021 года, перенесено в связи с распоряжением губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о продлении срока ограничительных мероприятий. Новая дата выступления пока неизвестна.

‒ Концерт перенесен с 18 ноября 2021 года. Новая дата уточняется. В связи с распоряжением губернатора Кемеровской области о продлении срока ограничительных мероприятий от 15.06.2021г. № 85-рг, ‒ сообщается на сайте единого билетного пространства.

При этом отмечается, что приобретенные ранее билеты остаются действительными.

Ранее редакция AVOKADO писала об отмене концерта рок-группы "Чайф" в Кемерове. Также в областной столице было перенесено выступление резидента"Comedy Club".