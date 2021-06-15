Филиал КемГУ в Новокузнецке получил новое название

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НФИ «Кемеровский государственный университет» в южной столице Кузбасса был переименован. Процесс присвоения вузу нового названия будет завершен в течении нескольких месяцев.

Как сообщают «МК в Кузбассе» со ссылкой на пресс-службу КемГУ, в Новокузнецке филиал опорного вуза получил новое название: «Кузбасский гуманитарно-педагогический институт Кемеровского государственного университета». Однако сейчас образовательное учреждение все еще носит прежнее наименование.


Несмотря на корректировки, внесенные в название вуза, его выпускники продолжат получать дипломы КемГУ. Обусловлено это тем, что филиал в южной столице Кузбасса останется в структурном подчинении опорного вуза региона.


В издании также отметили, что соответствующая инициатива принадлежит губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.


Напомним, что ранее власти реорганизовали кузбасский колледж. Новость с соответствующим содержанием публиковалась на нашем сайте.

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