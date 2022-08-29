1 октября, суббота, 18:00

"В ритмах танго…"

Открытие концертного сезона Губернаторского камерного хора.

Прозвучат самые разнообразные и разнохарактерные танго композиторов мира в интересных хоровых обработках (Ю. Фалик, К. Брюн, А. Пьяццолла и др.).

Прозвучит выдающаяся "Месса–танго" аргентинца Мартина Палмери - слияние двух таких непохожих жанров: католической мессы и "уличного" танца танго. Слушатели смогут насладиться звучанием хора в сопровождении инструментального ансамбля, который внесет особую атмосферу в наш танго-концерт.

Исполнители:

Губернаторский камерный хор

Художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ Ольга Шабалина

Солисты – Елена Пухова, Оксана Гордиенко, Анастасия Бажина, Оксана Чепурная, Олег Смолин, Евгений Плотницкий.

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