7 сентября, среда, 18:30

"Органная коллекция"

Лауреат международных конкурсов Елена Шевченко представляет свою новую программу "Органная коллекция".

Орган – пожалуй, самый медитативный из всех классических инструментов, его вибрации способны не только исцелять душу, но и благотворно влияют на тело. Мы ждем вас в самое красивое время года на концерте самой красивой музыки от Баха и Генделя до Вьерна, Уитлока и Штамма.

В наше заветное время, в 18:30, повелительница органных труб Елена Шевченко поделится с нами любимыми жемчужинами из своей многочисленной органной коллекции.

Исполнители:

лауреат международных конкурсов Елена Шевченко (орган)

музыковед Анастасия Скулкова.

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