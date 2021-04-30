Филармония приглашает кемеровчан на литературно-театральную программу "Идеальный Че"

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9 июня в Государственной филармонии Кузбасса писатель Александр Цыпкин представит новый формат литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения".

Изоляция прошла не зря – писатель Александр Цыпкин, наконец-то, вышел за пределы привычного лаконичного размера рассказов и написал повесть. Также впервые автор изменил формат традиционных «БеспринцЫпных чтений», состоящих из чтения нескольких историй, - в этот раз весь вечер будет посвящен одному сюжету, пускай и лихо закрученному. Что именно ждет зрителей, Цыпкин держит в секрете, но предупредил, что вопреки привычным правилам, на этих «Чтениях» нельзя будет вести видеозапись.


Александр Цыпкин:

– Повлиял на меня карантин, повлиял, написал историю, в которой досталось всем: от политтехнологов, пиарщиков и хейтеров до магов, чиновников и борцов за права всех обиженных. Повесть состоит из 20 коротких сцен-диалогов, поэтому не боюсь, что устанете слушать один сюжет, в любом случае, надо когда-то начинать. Очень возможно, что финал будет меняться с течением времени, поэтому никаких записей, все должно остаться между нами.

«БеспринцЫпные чтения» — один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены, буквально придавая ей жизни, сами авторы и ведущие российские актеры.


Проект придуман писателем Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц, пригласившими к участию главного редактора журнала Maxim Александра Маленкова и лауреата «Русского Букера» Александра Снегирёва. За четыре года прошло более трехсот «Чтений» в пятнадцати странах мира.


В проекте принимают участие ведущие российские актеры: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Катерина Шпица, Никита Кукушкин, Павел Табаков и другие.


Начало вечера в Кемерове 9 июня в 19:00. Возрастное ограничение 18+.

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