Филармония приглашает кемеровчан на концерт Хора Пятницкого

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Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого представит свою программу на сцене Государственной филармонии Кузбасса.

2 марта 2021 года Хор имени М.Е. Пятницкого отметил свой 110-летний юбилей, пронеся через десятилетия верность традициям, хор не только не устарел — он развил в себе способность адаптироваться к меняющимся реалиям и отвечать ожиданиям новых поколений. Коллектив превратился в настоящую творческую лабораторию XXI века, в рамках которой происходит удивительное слияние современных жанров и ритмов с вневременной народной стилистикой.


Эффективность такого подхода подтверждается всенародной любовью, мировой популярностью и неизменно полными залами, которые хор собирает по всему миру. География его выступлений всеохватна, от Австралии на юге до полярного круга на севере и по всей окружности планеты: США, Мексика, вся Европа, Ближний Восток, Япония, Китай — перечень включает десятки стран и регионов.


И все же, что именно определяет феномен «Хора Пятницкого»? Если брать «анкетные данные», то это 80 эталонных красавиц и красавцев, минимум 15 номеров в каждом выступлении, 3–4 смены костюмов. Это жанровый синкретизм: песня, танец, музыка. Это система Станиславского и никакой фонограммы. Это то, за что хор превозносят. Но есть и то, за что его любят — за душевность и искренность, за характер и темперамент, за тонкую эмоциональность и бьющую через край экспрессию. За то, что составляет сущность этого коллектива: «Хор Пятницкого» — настоящее национальное достояние. Голос великой державы…


7 октября, четверг, 19:00
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